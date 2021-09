Tim Celen (T2) a pris la deuxième place de la course en ligne sur route (T1-T2) des épreuves de paracyclisme des Jeux Paralympiques de Tokyo jeudi sur le circuit du Fuji International Speedway.

A l'issue des 23,4 km du parcours, le jeune Limbourgeois, 23 ans, a terminé à 1:08 du Chinois Chen Jianxi, vainqueur en 51.07 pour décrocher sa deuxième médaille lors de ces Jeux Paralympiques. Tim Celen avait en effet décroché la médaille de bronze du contre-la-montre T1-T2 mardi.

A mi-parcours, Tim Celen était à 7 secondes d'un trio de tête le Colombien Juan Jose Betancourt Quiroga (T2), l'Espagnol Joan Reinoso Figuerola (T2) et ChenJianxi (T1). Une chute impliquant les deux premiers a permis à Jianxi Chen, déjà champion paralympique en contre-la-montre (T1), de filer seul en tête poursuivi par Tim Celen. La médaille de bronze est revenue au Colombien Juan Jose Betancourt Quiroga (T2), 3e à 1:34.

En juin dernier, Tim Celen, sixième des JO de Rio en 2016, a remporté le titre mondial lors des Championnats du monde de paracyclisme à Cascais, au Portugal. Le Limbourgeois est atteint de paralysie cérébrale, ce qui provoque une paralysie du côté droit de son corps.

C'est la 13e médaille belge lors de ces Jeux Paralympiques de Tokyo.

Les Belges comptent trois médailles d'or: deux grâce à Michèle George en dressage (grade V), et une par l'entremise du pongiste Laurens Devos (grade 9).

Trois médailles d'argent ont été enlevées par Peter Genyn (T51) sur 200 m en athlétisme, Ewoud Vromant (C2) en cyclisme contre-la-montre sur route et, donc Tim Celen (T2) dans la course en ligne.

Sept médailles de bronze complètent pour le moment ce bilan : deux en dressage gagnées par Manon Claeys (grade IV), une en tennis de table avec Florian Van Acker (grade 11), une en cyclisme sur piste grâce au tandem Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur dans dans le kilomètre en contre-la-montre, une en athlétisme enlevée par Roger Habsch (bronze) dans le 200 m (T51), deux en cyclisme contre-la-montre sur route qui sont revenues à Maxime Hordies (H1) et Tim Celen (T2).

A l'issue des 23,4 km du parcours, le jeune Limbourgeois, 23 ans, a terminé à 1:08 du Chinois Chen Jianxi, vainqueur en 51.07 pour décrocher sa deuxième médaille lors de ces Jeux Paralympiques. Tim Celen avait en effet décroché la médaille de bronze du contre-la-montre T1-T2 mardi. A mi-parcours, Tim Celen était à 7 secondes d'un trio de tête le Colombien Juan Jose Betancourt Quiroga (T2), l'Espagnol Joan Reinoso Figuerola (T2) et ChenJianxi (T1). Une chute impliquant les deux premiers a permis à Jianxi Chen, déjà champion paralympique en contre-la-montre (T1), de filer seul en tête poursuivi par Tim Celen. La médaille de bronze est revenue au Colombien Juan Jose Betancourt Quiroga (T2), 3e à 1:34. En juin dernier, Tim Celen, sixième des JO de Rio en 2016, a remporté le titre mondial lors des Championnats du monde de paracyclisme à Cascais, au Portugal. Le Limbourgeois est atteint de paralysie cérébrale, ce qui provoque une paralysie du côté droit de son corps. C'est la 13e médaille belge lors de ces Jeux Paralympiques de Tokyo. Les Belges comptent trois médailles d'or: deux grâce à Michèle George en dressage (grade V), et une par l'entremise du pongiste Laurens Devos (grade 9). Trois médailles d'argent ont été enlevées par Peter Genyn (T51) sur 200 m en athlétisme, Ewoud Vromant (C2) en cyclisme contre-la-montre sur route et, donc Tim Celen (T2) dans la course en ligne. Sept médailles de bronze complètent pour le moment ce bilan : deux en dressage gagnées par Manon Claeys (grade IV), une en tennis de table avec Florian Van Acker (grade 11), une en cyclisme sur piste grâce au tandem Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur dans dans le kilomètre en contre-la-montre, une en athlétisme enlevée par Roger Habsch (bronze) dans le 200 m (T51), deux en cyclisme contre-la-montre sur route qui sont revenues à Maxime Hordies (H1) et Tim Celen (T2).