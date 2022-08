C'est ce qu'affirme l'ancien golfeur et directeur général du LIV Golf Invitational Series Greg Norman.

Tiger Woods a reçu une proposition d'offre, évaluée entre 700 et 800 millions de dollars, pour participer au LIV Golf Invitational Series, selon le directeur général de la série, l'Australien Greg Norman. Ce circuit de golf professionnel est financé par le Public Investment Fund, le fonds souverain de l'Arabie Saoudite.

Woods, 15 fois vainqueur de tournois majeurs, a récemment défendu la cause du PGA Tour, qui s'est engagé dans un bras de fer avec cette nouvelle ligue, dont le dernier évènement, à Bedmintser (New Jersey) a été remporté par le Suédois Henrik Stenson. Ce dernier a entre-temps été démis de son capitanat européen à la Ryder Cup après avoir décidé de rejoindre le nouveau circuit.

Dans une interview accordée à Fox News diffusée lundi aux États-Unis, Norman a confirmé que Woods s'était vu offrir entre 700 et 800 millions de dollars pour rejoindre LIV Golf. "Ce chiffre est sorti avant que je ne devienne PDG. Et effectivement, c'est ce montant qui a été publié, oui", a déclaré Norman.

"Tiger est un grand influenceur et il est de notre intérêt de travailler avec le meilleur des meilleurs. Ils ont donc approché Tiger avant que je ne devienne PDG, et oui ce chiffre était proche de la réalité." Norman, pour sa part deux fois vainqueur d'un tournoi majeur, est devenu une figure controversée du sport. Le mois dernier, il n'a notamment pas été autorisé à assister à la célébration et le dîner des champions avant le 150e Open de Grande-Bretagne, à St Andrews.

Alors que Woods n'a pas réussi à passer le cut lors de ce tournoi, il a toutefois soutenu la décision d'écarter Norman des célébrations. "Greg a fait des choses qui, à mon avis, ne sont pas dans le meilleur intérêt de notre jeu, et nous revenons à l'endroit probablement le plus historique et traditionnel de notre sport. Je crois que c'est la bonne chose à faire", avait-il-déclaré.

Tiger Woods a reçu une proposition d'offre, évaluée entre 700 et 800 millions de dollars, pour participer au LIV Golf Invitational Series, selon le directeur général de la série, l'Australien Greg Norman. Ce circuit de golf professionnel est financé par le Public Investment Fund, le fonds souverain de l'Arabie Saoudite. Woods, 15 fois vainqueur de tournois majeurs, a récemment défendu la cause du PGA Tour, qui s'est engagé dans un bras de fer avec cette nouvelle ligue, dont le dernier évènement, à Bedmintser (New Jersey) a été remporté par le Suédois Henrik Stenson. Ce dernier a entre-temps été démis de son capitanat européen à la Ryder Cup après avoir décidé de rejoindre le nouveau circuit. Dans une interview accordée à Fox News diffusée lundi aux États-Unis, Norman a confirmé que Woods s'était vu offrir entre 700 et 800 millions de dollars pour rejoindre LIV Golf. "Ce chiffre est sorti avant que je ne devienne PDG. Et effectivement, c'est ce montant qui a été publié, oui", a déclaré Norman."Tiger est un grand influenceur et il est de notre intérêt de travailler avec le meilleur des meilleurs. Ils ont donc approché Tiger avant que je ne devienne PDG, et oui ce chiffre était proche de la réalité." Norman, pour sa part deux fois vainqueur d'un tournoi majeur, est devenu une figure controversée du sport. Le mois dernier, il n'a notamment pas été autorisé à assister à la célébration et le dîner des champions avant le 150e Open de Grande-Bretagne, à St Andrews. Alors que Woods n'a pas réussi à passer le cut lors de ce tournoi, il a toutefois soutenu la décision d'écarter Norman des célébrations. "Greg a fait des choses qui, à mon avis, ne sont pas dans le meilleur intérêt de notre jeu, et nous revenons à l'endroit probablement le plus historique et traditionnel de notre sport. Je crois que c'est la bonne chose à faire", avait-il-déclaré.