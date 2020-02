Le cyclocross de Merksplas, 7e et avant-dernière manche du Superprestige, a été annulé en raison de la tempête Ciara, ont annoncé dimanche matin les organisateurs de l'épreuve.

Les organisateurs ont attendu le dernier moment pour annuler. Samedi soir encore, ils avaient indiqué que les courses étaient maintenues, alors que les autres compétitions sportives en plein air étaient annulés. Ils avaient décidé d'avancer l'heure de départ des courses élites messieurs et dames, mais ont finalement dû renoncer. Le premier cross était prévu à 9h50 dimanche matin avec les débutants première année, mais après une nouvelle réunion entre les organisateurs et les services de sécurité, il a été décidé d'annuler toutes les épreuves au programme.

"C'est dommage, mais la météo nous pousse à prendre cette décision. Nous devons annuler l'épreuve en pensant à la sécurité des coureurs, du publics et des bénévoles", déclare Annick Smeulders, du comoté d'organisation. Le cyclocross de Merksplas était l'avant-dernière étape du Superprestige, qui se terminera samedi à Middelkerke. Le champion de Belgique Laurens Sweeck est en tête chez les messieurs avec 1 point d'avance sur Eli Iserbyt. Chez les dames, la championne du monde néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado domine le classement avec 5 points d'avance sur sa compatriote Yara Katselijn.

