Le Bahaméen, champion du monde et invaincu depuis 2017, se pare de la médaille d'or.

Le Bahaméen Steven Gardiner, déjà champion du monde et invaincu depuis 2017, est devenu champion olympique sur 400m en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi.

Champion du monde en 2019 à Doha et vice-champion du monde à Londres en 2017, Gardiner, 25 ans, s'est imposé avec autorité en 43.85 devant le Colombien Anthony José Zambrano, 2e en 44.08. Le bronze est revenu au Grenadien Kirani James en 44.19 qui décroche sa 3e médaille olympique de suite après l'or à Londres en 2012 et l'argent à Rio en 2016. Les Américains Michael Cherry (44.21) et surtout Michael Norman (44.31) doivent se contenter, respectivement, de la 4e et la 5e place. Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, champion olympique à Rio en 2016 et détenteur du record du monde, avait été éliminé en demi-finales.

Le Bahaméen Steven Gardiner, déjà champion du monde et invaincu depuis 2017, est devenu champion olympique sur 400m en athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi. Champion du monde en 2019 à Doha et vice-champion du monde à Londres en 2017, Gardiner, 25 ans, s'est imposé avec autorité en 43.85 devant le Colombien Anthony José Zambrano, 2e en 44.08. Le bronze est revenu au Grenadien Kirani James en 44.19 qui décroche sa 3e médaille olympique de suite après l'or à Londres en 2012 et l'argent à Rio en 2016. Les Américains Michael Cherry (44.21) et surtout Michael Norman (44.31) doivent se contenter, respectivement, de la 4e et la 5e place. Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, champion olympique à Rio en 2016 et détenteur du record du monde, avait été éliminé en demi-finales.