Soufiane Bouchikhi: "J'étais dans un tunnel noir les cinq derniers tours"

"Les derniers cinq tours, ma température corporelle a augmenté tellement, je n'avais jamais connu cela, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. J'étais dans un tunnel noir", a confié Soufiane Bouchikhi à Belga après avoir quitté l'infirmerie où il a été contraint de rester plus d'une demi-heure à l'issue de son 10.000m qu'il a terminé en 14e position dimanche aux Mondiaux d'athlétisme de Doha.

Soufiane Bouchikhi © belga