La gymnaste amércaine souffrait notamment de ce qu'on appelle la "perte de figure", qui est une perte de repères dans l'espace.

L'Américaine Simon Biles est inscrite pour la finale de la poutre en gymnastique aux Jeux olympiques de Tokyo, selon la liste des engagées publiée lundi. La gymnaste a déjà renoncé à quatre finales lors de ces Jeux.

Mardi dernier, Simone Biles s'était retirée en pleine finale du concours général par équipes, expliquant devoir "faire face à ses démons".

En plus de ces tourments psychologiques, Biles a également évoqué une perte de repères dans l'espace, ce que les gymnastes appellent la "perte de figure", qui peut être renforcée ou causée par le stress et surtout mettre en danger un sportif. L'athlète américaine n'était pas non plus inscrite pour la finale au sol, programmée ce lundi.

Simone Biles, 24 ans, avait remporté quatre médailles d'or, dans le concours général par équipes, le concours général individuel, au saut de cheval et au sol, en 2016 aux Jeux de Rio.

L'Américaine Simon Biles est inscrite pour la finale de la poutre en gymnastique aux Jeux olympiques de Tokyo, selon la liste des engagées publiée lundi. La gymnaste a déjà renoncé à quatre finales lors de ces Jeux. Mardi dernier, Simone Biles s'était retirée en pleine finale du concours général par équipes, expliquant devoir "faire face à ses démons". En plus de ces tourments psychologiques, Biles a également évoqué une perte de repères dans l'espace, ce que les gymnastes appellent la "perte de figure", qui peut être renforcée ou causée par le stress et surtout mettre en danger un sportif. L'athlète américaine n'était pas non plus inscrite pour la finale au sol, programmée ce lundi. Simone Biles, 24 ans, avait remporté quatre médailles d'or, dans le concours général par équipes, le concours général individuel, au saut de cheval et au sol, en 2016 aux Jeux de Rio.