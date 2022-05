Le coach à succès néo-zélandais avait quitté la sélection belge après le titre olympique de Tokyo. Il revient désormais épauler celui qui était son assistant et qui lui avait succédé.

Shane McLeod, qui a mené les Red Lions au titre olympique l'an dernier à Tokyo, rejoint le staff de l'équipe nationale belge messieurs de hockey en tant qu'assistant de Michel van den Heuvel, qui lui a succédé au poste de sélectionneur fédéral après les Jeux Olympiques. L'Association royale belge de hockey l'a annoncé mercredi.

Shane McLeod, 53 ans, avait quitté son poste de coach des Red Lions après Tokyo pour prendre un congé sabbatique avec sa famille dans son pays d'origine, la Nouvelle-Zélande.

C'est son ancien adjoint, le Néerlandais Michel van den Heuvel, qui l'avait remplacé au poste de sélectionneur. Neuf mois plus tard, le Néo-Zélandais revient en Belgique, comme assistant de Michel van den Heuvel.

Selon la fédération, "l'intention est de collaborer avec McLeod au moins jusqu'aux Mondiaux qui auront lieu en janvier 2023 en Inde". McLeod rejoint Craig Fulton en tant qu'entraîneur adjoint.

Shane McLeod était arrivé à la tête des Red Lions à la fin de 2015. L'été suivant, les Belges ont immédiatement remporté l'argent aux Jeux de Rio.

Par la suite, les Red Lions sont devenus champions du monde en 2018 et champions d'Europe en 2019. En 2021, les Red Lions ont remporté la Hockey Pro League et, surtout, le titre olympique à Tokyo.

