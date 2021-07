La venue du meneur de jeu des Washington Wizards a quelque peu surpris le petit monde de la NBA. Avec son nouveau Big Three, les Lakers veulent concurrencer celui des Brooklyn composé d'Irving, Harden et Durant. Même si ce dernier n'avait même pas disputé la récente finale de la NBA.

Russell Westbrook a rejoint LeBron James et Anthony Davis aux Los Angeles Lakers après un accord avec les Washington Wizards, ont annoncé plusieurs médias jeudi.

Le meneur de 32 ans est échangé contre trois joueurs (Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope), plus le 22e choix de la draft de ce jeudi, selon ESPN, USA Today et The Athletic. Les Wizards cèdent par ailleurs aux Lakers leurs choix de 2e tour en 2024 et 2028.

Westbrook, originaire d'une banlieue de Los Angeles, a présenté une moyenne de 22,2 points, 11,5 rebonds et 11,7 passes par match avec les Wizards lors de la saison écoulée. Le médaillé d'or aux JO de 2012 a été le MVP en 2017 sous les couleurs d'Oklahoma City, et a figuré neuf fois dans le All-Star.

Russell Westbrook a rejoint LeBron James et Anthony Davis aux Los Angeles Lakers après un accord avec les Washington Wizards, ont annoncé plusieurs médias jeudi. Le meneur de 32 ans est échangé contre trois joueurs (Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope), plus le 22e choix de la draft de ce jeudi, selon ESPN, USA Today et The Athletic. Les Wizards cèdent par ailleurs aux Lakers leurs choix de 2e tour en 2024 et 2028. Westbrook, originaire d'une banlieue de Los Angeles, a présenté une moyenne de 22,2 points, 11,5 rebonds et 11,7 passes par match avec les Wizards lors de la saison écoulée. Le médaillé d'or aux JO de 2012 a été le MVP en 2017 sous les couleurs d'Oklahoma City, et a figuré neuf fois dans le All-Star.