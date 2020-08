Une émission "100% Sports" déclinée au quotidien en digital sur Auvio et en TV sur La Une le dimanche soir pour remplacer le Week-end sportif, c'est la nouveauté présentée par le service sportif de la RTBF jeudi dans un nouvel habillage de couleurs. Le 7 septembre, Michel Lecomte, responsable des sports à la RTBF, prendra sa retraite de l'antenne dans une "Tribune" spéciale.

La RTBF a repris ses retransmissions des évènements sportifs depuis le redémarrage des compétitions en pleine crise du coronavirus avec la Formule 1, le cyclisme et l'Europa League, puis bientôt le Tour de France et les Diables Rouges.

Après 40 ans au service des Sports et près de 18 ans en tant que rédacteur en chef, Michel Lecomte quittera la RTBF à la fin de l'année. Mercredi, il s'est dit satisfait des audiences depuis la reprise, "plus nombreuses que l'an dernier, tout chose étant égale par ailleurs", a ajouté celui qui, à 65 ans, prendra d'abord sa retraite de l'antenne dans une "Tribune" qui lui sera spécialement dédiée le 7 septembre, dans un nouveau décor avec toujours Benjamin Deceuninck à la présentation. "Michel Javeau, qui a le même âge que Michel Lecomte, nous quittera aussi", a précisé Deceuninck. "Il sera remplacé comme consultant permanent par Cécile De Gernier, qui a joué à Anderlecht et au Standard, cela arrive aussi dans le football féminin, et pour les Red Flames. C'est une vraie grande gueule. Nous aurons avec nous aussi Swann Borsellino (le consultant foot français de la RTBF, ndlr)."

Une "petite Tribune" est cependant déjà programmée les lundis 24 et 31 août.

Le sport féminin et le sport paralympique seront aussi mis un peu plus à l'honneur dès la rentrée avec notamment 8 rendez-vous de 26 minutes diffusés le dimanche avant le Week-end sportif, pardon avant le "100% Sports".

Nouvelles formules

Le "Week-end sportif" change en effet de peau et de nom. C'est la fin d'un mythe sportif sur la RTBF. L'émission du dimanche soir existait depuis 1967. La nouvelle mouture, présentée par Jérémy Baïse, accueillera de nouveaux chroniqueurs, tous des sportifs. La première émission aura lieu le 27 septembre (18h30) et sera le prolongement du Journal digital 100% Sports (de 4 minutes et 59 secondes) diffusé quotidiennement jusqu'au dimanche, à partir du 29 août (19h00) sur Auvio et les réseaux sociaux de la RTBF avec Hervé Gilbert, Gaëtane Van Kerkom, Laurent Bruwier et Damien Detry.

Les nouvelles têtes du dimanche soir, ce seront Amal Amjahid, 24 ans, 8 fois championne du monde et 8 fois championne d'Europe de jiu jitsu, Eleonor Sana, 23 ans, médaillée de bronze en descente à skis aux jeux Paralympiques de Pyeongchang en 2018, l'ancien nageur Pholien Systermans, 30 ans, rejoint aussi les chroniqueurs de l'émission après son passage à Koh Lanta cette année, de même que l'ex-basketteur Duke Tshomba, 42 ans.

