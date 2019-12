"Rio était déjà très beau mais nous visons encore plus haut à Tokyo"

Avec six médailles et dix-neuf diplômes olympiques (top-8), les Jeux Olympique de Rio 2016 ont été un succès pour la Belgique. Mais Pierre-Olivier Beckers, président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), veut placer la barre encore plus haut pour les JO de Tokyo l'été prochain.