L'ancien capitaine des Red Lions qui jouera son 359e match avec la sélection n'aura finalement manqué que le quart de finale alors qu'il avait été placé, de manière un peu surprenante, dans la liste des réservistes en début de tournoi. Tom Boon, gêné par son mollet, en début de tournoi était déjà absent contre l'Inde.

Tom Boon n'a pas été repris par Shane McLeod dans la sélection de seize joueurs pour la finale du tournoi de hockey masculin des Jeux Olympiques de Tokyo, prévue sur le coup de 12h en Belgique, entre l'Australie et la Belgique. La fédération belge de hockey l'a confirmé jeudi.

L'attaquant du Léopold souffrait du mollet en début de tournoi, ce qui l'a contraint à manquer les deux premières rencontres, contre les Pays-Bas et l'Allemagne. Après avoir fait sa rentrée contre l'Afrique du Sud lors du 3e match, il a marqué un but contre le Canada avant de récidiver contre la Grande-Bretagne puis contre l'Espagne en quarts de finale.

En tribunes lors de la victoire des Belges contre l'Inde aux portes de la finale (5-2), il manquera également la finale. Cela profite à Thomas Briels, qui jouera contre les 'Kookaburras' son 359e match avec les Red Lions.

Capitaine de l'équipe nationale depuis quelques années, il avait été désigné comme réserviste par Shane McLeod. Au décompte final, il n'aura manqué que le quart contre l'Espagne et a marqué à deux reprises dans le tournoi, contre l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne.

La grande finale opposera la Belgique à l'Australie sur le coup de 19h, soit 12h en Belgique. Les Red Lions, champions du monde, auront l'occasion de décrocher le seul titre qui manque à leur palmarès, cinq ans après leur défaite en finale à Rio contre l'Argentine.

