Raymond van Barneveld ne lancera plus ses fléchettes après les Mondiaux 2019

"L'année prochaine sera ma 35e année en tant que joueur de darts au plus haut niveau et ce sera ma dernière année. Je remarque par moi-même que je n'arrive plus à suivre. Je ne me sens plus en forme à 100% et dans ma vie privée, beaucoup de choses se sont passées. Je ne peux plus faire ça toutes les semaines et je manque de motivation", explique Van Barneveld.

Quatre titres mondiaux pour le belge

"Je suis un gagnant, mais pour l'instant je ne gagne plus de tournois. Ce serait génial si je pouvais encore écrire l'un des prochains grands tournois à mon nom." Van Barneveld est un des trois joueurs sacré champion du monde à cinq reprises.

Le citoyen de La Haye a remporté quatre titres mondiaux de la British Darts Organisation BDO (1998, 1999, 2003 et 2005) et encore un en 2007, après son passage à la Professional Darts Corporation PDC. L'ancien facteur a livré de nombreux duels avec le champion du monde Phil "The Power" Taylor, qui a pris sa retraite au début de cette année.