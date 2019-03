Qui est Zion Williamson, la future grande star de la NBA?

Avant même qu'il n'ait joué une minute en NBA, son prénom est déjà connu dans le monde. Faites la connaissance de Zion, Williamson de son nom de famille, the Next Big Thing du basket-ball.

Le clash du 20 février entre les North Carolina Tar Heels et les Duke Blue Devils a été le match de basket le plus médiatisé de l'année, NBA comprise. Pas seulement à cause de la rivalité qui oppose les deux universités mais plutôt parce qu'un certain Zion Williamson (18 ans) a sidéré les spectateurs, une fois de plus.

...