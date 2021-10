Après Marjorie Carpréaux et Ann Wauters qui ont pris leur retraite internationale, c'est une autre figure de proue Kim Mestdagh qui fait un pas de côté temporaire avec les Belgian Cats. Le nouveau coach français a convoqué 3 nouvelles joueuses.

Le nouveau coach français des Belgian Cats a donné sa première sélection pour les deux premiers matches de qualifications de l'Euro 2023 de basket féminin que la Belgique jouera les 11 et 14 novembre.

Quinze joueuses ont été appelées par Valéry Demory. Kim Mestdagh a annoncé son souhait de faire un break avec l'équipe nationale alors que Marjorie Carpréaux et Ann Wauters ont mis un terme à leur carrière internationale. Heleen Nauwelaers ne figure plus non plus dans la sélection.

Trois nouvelles joueuses font leur apparition, la joueuse de Castors Braine, Maxuella Lisowa-Mbaka, 20 ans, Ine Joris, une jeune intérieure de 20 ans de Phantoms Boom, ainsi que Nastja Claessens (ION Waregem), 16 ans, l'un des grands espoirs du basket féminin belge. La Belgique jouera le 11 novembre en Bosnie-Herzégovine son premier match de qualification pour l'Euro 2023 prévu en Israël et en Slovénie avant de recevoir l'Allemagne à Courtrai le 14 novembre.

