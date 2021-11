Les Belgian Cats ont mal débuté le nouveau chapitre de leur histoire, jeudi soir à Sarajevo. Désormais confiée au coach français Valéry Demory, qui a succédé à Philip Mestdagh, l'équipe nationale belge féminine de basket, 6e au classement mondial, s'est inclinée 87-81 face à la Bosnie-Herzégovine (FIBA 27) dans son premier match comptant pour les qualifications de l'Eurobasket 2023. Elle était menée 51-39 à la pause.

Après un premier quart équilibré les Belges comptaient un point d'avance (19-20). La suite beaucoup moins heureuse. Les Bosniennes ont largement dominé le quart-temps suivant (32-19) et viraient en tête à la pause (51-39). Le troisième quart confirma la tendance avec une attaque belge complètement muselée. Alors qu'Emma Meesseman demeurait très discrète (6 pts en trois quarts temps), en face Jonquel Jones, la joueuse WNBA de Connecticut, éclaboussait le match de son talent (44 points, 18 rebonds, 4 assists au final). Après trente minutes et une 3e période perdue 22-10, la cause était entendue (73-49).

Il s'agissait dès lors de limiter les dégâts et cette opération fut remplie avec succès. Les Cats remportèrent le dernier quart 14-32 pour échouer au final à 6 points. Julie Vanloo a terminé meilleure réalisatrice côté belge avec 19 points personnels (5/6 à 3 pts). Meesseman a relevé la tête en fin de match (18 pts, 7 rebs, 5 ast, 2 stl) et Kyria Linskens a aussi été présente (15 pts, 9 rebs, 4 ast).

Le 17 juin dernier en ouverture de l'Euro de Strasbourg, la Bosnie avait déjà créé la surprise en s'imposant contre la Belgique 70-55. Une défaite qui n'avait pas empêché les Belges de terminer 3e avant de s'envoler pour les JO de Tokyo et d'y enlever la 7e place.

Dimanche à 16 heures, les Cats accueilleront l'Allemagne (FIBA 40) à Courtrai dans leur deuxième match qualificatif. La quatrième équipe du groupe A est la Macédoine du Nord (FIBA 79). Celle-ci s'est nettement inclinée 73-41 en Allemagne jeudi soir.

