Pourquoi Nafissatou Thiam va devoir se surpasser pour garder sa couronne mondiale

Le duel attendu est bien au rendez-vous. Sauf accident, le titre de championne du monde 2019 de l'heptathlon ne peut échapper à Nafissatou Thiam ou à Katarina Johnson-Thompson. La Britannique compte 96 points d'avance sur Thiam (4.138 points contre 4.042). Depuis sa défaite le 29 mai 2016 à Götzis, la Namuroise n'a plus été battue à l'issue d'un heptathlon. Elle a aligné six victoires et récolté au passage l'or olympique, mondial et européen. Jeudi, la championne belge devra compter sur le saut en longueur, mais surtout le lancer du javelot, avant le 800m final pour arracher la victoire qui s'annonce plus difficile que jamais.

© belga