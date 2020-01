Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach a rendu hommage à Kobe Bryant, décédé, avec sa fille de 13 ans, Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère en Californie dimanche, saluant une des "inspirations" des Jeux Olympiques qui se tiendront à Los Angeles en 2028.

"Kobe était un champion exceptionnel et un véritable champion olympique", a commenté Thomas Bach dans un communiqué transmis par le CIO lundi. "Il réussissait à utiliser le pouvoir du sport pour changer la vie des gens. Après son retrait de ce sport qu'il aimait tant, il a continué à supporter le mouvement olympique et a été l'une des inspirations pour les JO de 2028 à Los Angeles. Son énergie et son humilité vont nous manquer. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et aux autres victimes". Après Paris en 2024, les JO de 2028 ont été attribués à Los Angeles dont il fut l'un des ambassadeurs de la candidature américaine.

