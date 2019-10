Pour fêter sa médaille d'argent, Nafi Thiam se fait plaisir et ne s'en cache pas (vidéo)

Nafi Thiam a fêté son retour de Doha avec un bon burger et des frites. Elle n'en s'est pas cachée, en postant ce petit "craquage" sur Instagram. Et on ne lui en voudra certainement pas.

© belga