Philip Mestdagh, l'entraîneur des Belgian Cats, l'équipe nationale féminine de basketball, a remporté le trophée du Coach de l'Année 2020 lors du Gala du Sport, organisé par Sportspress.be, l'association des journalistes sportifs belges, vendredi à Schelle.

Il a récolté 405 points et 89 premières places devant Philippe Clement (293 pts) et Roberto Martinez. Il succède à Sean McLeod, l'entraîneur des Red Lions, au palmarès.

À la tête des Belgian Cats depuis 2015, Mestdagh, 57 ans, a mené la Belgique vers une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, une première pour le basket féminin belge, en février dernier. En novembre, il a également qualifié les Cats pour l'Euro 2021, le troisième de rang.

Sous sa coupe, la Belgique est devenue une nation du top mondial, comme en témoigne sa 6e place au ranking de la FIBA). Avec Mestdagh, les Cats ont également décroché une 3e place à l'Euro 2017, une 4e au Mondial 2018 et une 5e à l'Euro 2019

