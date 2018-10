Peter Norman, le troisième homme sur le podium de Mexico 68

C'est l'une des photos les plus célèbres de l'histoire du sport : deux sprinteurs noirs en chaussettes sur un podium, la tête penchée et le poing ganté de noir levé vers le ciel. En 1968, John Carlos et Tommie Smith ont profité du podium olympique pour marquer d'un geste fort leur réprobation quand à la façon dont les Afro-Américains étaient traités aux États-Unis.

