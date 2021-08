Les joueurs belges ont été battus 7-4 par la Lituanie.

La Belgique (IBSA 6) a été éliminée 7-4 par la Lituanie (IBSA 2), tenante du titre, en quarts de finale du tournoi de goalball des Jeux Paralympiques de Tokyo, mardi dans la capitale japonaise.

Tom Vanhove, un des trois frères sextuplés membres de l'équipe, avait ouvert la marque (0-1) à la 2e minute. C'est encore lui qui a réduit le score à 3-2 à la 7e minute de la première période.

La cause était entendue à la pause : 6-2. Il a fallu attendre la 7e minute de la seconde période pour voir le marquoir évoluer en faveur des Lituaniens (7-2).

Tom Vanhove a signé son 3e point des Belgian Bulls à deux minutes de la conclusion (7-3). Dans les ultimes secondes, son remplaçant Wassime Amnir a fixé le score final à 7-4.

Dans les deux premiers quarts de finale disputés plus tôt mardi, la Chine a battu le Japon 7-4 et les Etats-Unis ont pris le meilleur sur l'Ukraine 5-4. Ils seront opposés en demi-finales. La Lituanie rencontrera le vainqueur de Brésil-Turquie, jeudi dans la seconde demi-finale.

