Un membre de l'exécutif du comité d'organisation des JO de Tokyo a déclaré vendredi qu'une décision définitive d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques à l'été 2021 ne sera prise au plus tôt qu'au printemps prochain.

Toshiaki Endo, l'un des vice-présidents du comité d'organisation (TOCOG), a déclaré qu'il était important de surveiller la situation de la pandémie de coronavirus et d'évaluer son impact potentiel sur les Jeux.

"Il existe encore de nombreuses incertitudes et on ne sait pas exactement quelle sera la situation du nouveau coronavirus l'été prochain. Le comité d'organisation devra prendre une décision en tenant compte de la situation à ce moment-là", a déclaré Endo, ancien ministre olympique et actuel parlementaire, lors d'une réunion de son parti libéral-démocrate.

Ses commentaires sont les premiers à être rendus publics par un membre exécutif du comité d'organisation sur le moment où une décision définitive concernant le sort des Jeux pourrait être prise.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui étaient initialement prévus pour cet été, ont été reportés le 24 mars après que des athlètes et des comités olympiques nationaux ont exprimé leurs craintes concernant le coronavirus et qu'un certain nombre d'épreuves de qualification ont dû être annulées.

"Il est encore trop tôt pour discuter de la tenue ou non des Jeux", a encore déclaré Toshiaki Endo qui a ajouté qu'en accord avec le CIO aucune date limite n'avait été fixée pour prendre une décision.

L'Australien John Coates, qui dirige la commission de coordination du CIO, a indiqué, selon les médias australiens, qu'octobre sera une période critique pour évaluer si la capitale japonaise sera en mesure d'accueillir le monde.

Le mois dernier, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré dans une interview à BBC Sport qu'il acceptait que les Jeux de Tokyo, frappés par le virus, doivent être annulés s'ils ne peuvent avoir lieu l'année prochaine.

Le Japon envisage de simplifier le format des Jeux, notamment en réduisant le nombre de spectateurs et en raccourcissant les cérémonies d'ouverture et de clôture, a déclaré jeudi le gouvernement, ce qui montre que Tokyo est prêt à faire preuve de souplesse pour que les Jeux aient le plus de chances possible de se tenir.

Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent théoriquement se tenir du 23 juillet au 8 août 2021, et les Jeux Paralympiques entre le 24 août et le 5 septembre.

Le TOCOG a déclaré qu'il devrait proposer une présentation virtuelle de ses préparatifs à la commission exécutive du CIO la semaine prochaine.

Toshiaki Endo, l'un des vice-présidents du comité d'organisation (TOCOG), a déclaré qu'il était important de surveiller la situation de la pandémie de coronavirus et d'évaluer son impact potentiel sur les Jeux. "Il existe encore de nombreuses incertitudes et on ne sait pas exactement quelle sera la situation du nouveau coronavirus l'été prochain. Le comité d'organisation devra prendre une décision en tenant compte de la situation à ce moment-là", a déclaré Endo, ancien ministre olympique et actuel parlementaire, lors d'une réunion de son parti libéral-démocrate. Ses commentaires sont les premiers à être rendus publics par un membre exécutif du comité d'organisation sur le moment où une décision définitive concernant le sort des Jeux pourrait être prise. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui étaient initialement prévus pour cet été, ont été reportés le 24 mars après que des athlètes et des comités olympiques nationaux ont exprimé leurs craintes concernant le coronavirus et qu'un certain nombre d'épreuves de qualification ont dû être annulées. "Il est encore trop tôt pour discuter de la tenue ou non des Jeux", a encore déclaré Toshiaki Endo qui a ajouté qu'en accord avec le CIO aucune date limite n'avait été fixée pour prendre une décision. L'Australien John Coates, qui dirige la commission de coordination du CIO, a indiqué, selon les médias australiens, qu'octobre sera une période critique pour évaluer si la capitale japonaise sera en mesure d'accueillir le monde. Le mois dernier, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré dans une interview à BBC Sport qu'il acceptait que les Jeux de Tokyo, frappés par le virus, doivent être annulés s'ils ne peuvent avoir lieu l'année prochaine. Le Japon envisage de simplifier le format des Jeux, notamment en réduisant le nombre de spectateurs et en raccourcissant les cérémonies d'ouverture et de clôture, a déclaré jeudi le gouvernement, ce qui montre que Tokyo est prêt à faire preuve de souplesse pour que les Jeux aient le plus de chances possible de se tenir. Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent théoriquement se tenir du 23 juillet au 8 août 2021, et les Jeux Paralympiques entre le 24 août et le 5 septembre. Le TOCOG a déclaré qu'il devrait proposer une présentation virtuelle de ses préparatifs à la commission exécutive du CIO la semaine prochaine.