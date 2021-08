En se qualifiant pour le dernier carré de leur tournoi de tennis de table, Florian Van Acker (classe 11) et Laurens Devos (classe 9) sont déjà assurés de remporter la médaille de bronze, eux qui sont champions olympiques en titre de leur catégorie. Le tournoi paralympique de tennis de table ne comprend pas de matches pour la médaille de bronze

Florian Van Acker a rejoint les demi-finales du tournoi de tennis de table en classe 11 vendredi aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Il est donc assuré de remporter au moins la médaille de bronze, au même titre que Laurens Devos qualifié quelques minutes pour les demi-finales en classe 9. Le tournoi paralympique de tennis de table ne comprend pas de matches pour la médaille de bronze

Van Acker, 24 ans, 2e mondial dans sa classe 11, a battu en quarts le Sud-Coréen Chang Gi Kim, 21 ans et 10e mondial. Le Flandrien s'est imposé 3-1 (13-11, 11-5, 8-11, 11-4).

En demi-finales, il affrontera le Français Lucas Creange, 4e mondial, qui s'est imposé 3-0 (13-11, 11-9, 11-5) en quarts de finale contre le Japonais Takeshi Takemori. Florian Van Acker est champion olympique en titre.

Il avait aussi été champion du monde en classe 11 en 2018 et champion d'Europe en 2015. Il compte également à son palmarès une médaille de bronze aux Mondiaux et une médaille de bronze à l'Euro.

En classe 9, Laurens Devos s'est aussi qualifié pour les demi-finales. Le pongiste belge de 21 ans, tenant du titre et numéro un mondial, s'est imposé 3 sets à 0 (13-11, 13-11, 11-5) en 17 minutes en quarts de finale face au Nigérian Tajudeen Agunbiade, 46 ans, 9e mondial. Devos affrontera en demi-finales le Russe Iurii Nozdrunov, 11e mondial, tombeur 3-2 (8-11, 11-7, 10-12, 11-9, 11-7) du Britannique Joshua Stacey, 13e au classement mondial.

