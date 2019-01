"On veut que notre sport soit mis en valeur"

Des couloirs immaculés, des bureaux vides dans une enceinte fraîchement sortie de terre, au milieu d'un presque no man's land. En février 2018, le stade Nelson Mandela de Neder-over-Heembeek voit le jour. Un an plus tard, deux petits formats poussent les portes vitrées de leur QG, qui sent encore le neuf.

...