Valentine Dumont, Juliette Dumont, Lotte Goris et Lana Ravelingien ont établi un nouveau record de Belgique du 4x100 mètres nage libre lors de la Flanders Swimming Cup, dimanche à Anvers. L'équipe nationale a nagé en 3:43.11.

Valentine Dumont a débuté avec un temps de 55.50 avant que sa cousine Juliette ponctue la double longueur en 54.90. Lotte Goris (56.60) et Lana Ravelingien (56.11) ont ensuite ponctué le travail. Le quatuor belge a remporté la course devant l'équipe nationale des Pays-Bas (3:45.11) et quatre nageuses britanniques (3:49.87).La précédent record national (3:44.22) avait été établi le 16 mai 2016 par Kimberly Buys, Juliette Dumont, Juliette Casini et Lotte Goris lors de l'Euro de natation de Londres.