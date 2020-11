Valentine Dumont a établi un nouveau record de Belgique du 400m nage libre en petit bassin (25 m), lundi après-midi à Budapest en Hongrie, lors des épreuves de l'International Swimming League.

La Namuroise de 20 ans a signé le chrono de 4:00.05 et amélioré son précédent record (4:00.37) qui remontait au 18 octobre dernier déjà Budapest. Elle avait à cette occasion amélioré de plus de 4 secondes son précédent record (4:04.55) établi le 10 novembre 2019 à Gand.

Valentine Dumont a terminé 2e lundi de l'épreuve remportée par l'Américaine Hali Flickinger en 3:59.78.

L'ondine du Namur Olympic Club entraînée par Ronald Claes est passée successivement en 59.36 aux 100m (4e), 2:00.77 aux 200m (3e), 3:01.63 aux 300m (2e) et bouclé le dernier 50m en 28.83.

Valentine Dumont nage l'ISL sous les couleurs des Aqua Centurions.

