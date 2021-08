Cependant, l'épreuve du javelot où elle éprouve pas mal de difficultés pourrait lui coûter ses rêves de médailles. Quant à Nafi, elle pense que l'or pourrait se jouer sur le saut en longueur.

Noor Vidts a impressionné mercredi lors de la première journée de l'heptathlon des Jeux olympiques de Tokyo. Elle occupe la deuxième place après quatre épreuves, devant la championne en titre Nafi Thiam, et a déclaré après coup qu'elle s'était également surprise elle-même.

"Je suis très heureuse. C'est génial. Je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que la forme était bonne parce que ça allait très bien ces dernières semaines. Mais je n'ai jamais, jamais, espéré ce résultat. Je me suis vraiment surprise ici. Ce temps sur les haies (13.17, ndlr), je ne pensais pas pouvoir le faire de toute ma carrière, et encore moins cette année", a-t-elle commenté.

Que pouvons-nous attendre de Vidts lors de la deuxième journée, jeudi? "Je ne sais pas", a-t-elle ajouté. "Je fais juste de mon mieux dans chaque épreuve, mais de cette façon, c'est super amusant. La clé sera de rester concentrée demain/jeudi. L'objectif est toujours d'acquérir de l'expérience pour Paris 2024. Cela ne change pas grand-chose. Je ne pense pas du tout aux médailles. Après les 800 mètres, on verra ce qui en sortira."

En principe, une médaille reste pratiquement hors de portée pour Vidts, car le lancer du javelot reste une épreuve dans laquelle elle a plus de difficultés. "Il y a encore beaucoup de place pour progresser, je pense. J'ai déjà amélioré mon record personnel cette année, et demain/jeudi j'espère faire aussi bien, voire mieux", a conclu l'athlète belge.

Nafi Thiam a terminé la première journée de l'heptathlon olympique à Tokyo légèrement en deçà des attentes. Elle est en troisième position. La championne en titre avait espéré mieux, comme elle l'a déclaré à l'issue des épreuves de ce mercredi.

"Il y a de bonnes et de moins bonnes choses à retenir de cette journée", a déclaré Thiam. "Au saut en hauteur, je me sentais bien. Dommage d'avoir manqué 1m95 d'un cheveu. Le 200 mètres (24.90, ndlr) était clairement la moins bonne épreuve. C'est frustrant car j'ai travaillé dur sur ce point. Je n'ai pas été en mesure de le démontrer. Je n'ai pas encore pu revoir mon parcours, mais le sentiment n'était pas bon, du début à la fin." Thiam n'a pas hésité à admettre qu'elle avait espéré davantage lors de son premier jour.

"Est-ce que je m'attendais à plus? Oui. Mais ce n'est que du sport", a-t-elle ajouté. "Je dois oublier cette journée et recommencer demain. Il est important de bien s'appliquer, surtout dans le saut en longueur. Il y a habituellement beaucoup de points à gagner."

La championne olympique en titre a aussi souffert de la chaleur. "Il faisait incroyablement chaud, surtout le matin", a déclaré Thiam. "J'en ai vraiment souffert et je ne me sentais pas bien." Le fait qu'elle ne soit "que" troisième ne l'inquiète pas trop. "Je ne me soucie pas vraiment du classement car il reste encore trois épreuves. Les écarts ne sont pas si importants. Comme je l'ai dit, le saut en longueur sera décisif. Mais d'abord, il faut bien récupérer, car la nuit sera très courte", a-t-elle conclu.

Noor Vidts a impressionné mercredi lors de la première journée de l'heptathlon des Jeux olympiques de Tokyo. Elle occupe la deuxième place après quatre épreuves, devant la championne en titre Nafi Thiam, et a déclaré après coup qu'elle s'était également surprise elle-même."Je suis très heureuse. C'est génial. Je ne m'y attendais pas du tout. Je savais que la forme était bonne parce que ça allait très bien ces dernières semaines. Mais je n'ai jamais, jamais, espéré ce résultat. Je me suis vraiment surprise ici. Ce temps sur les haies (13.17, ndlr), je ne pensais pas pouvoir le faire de toute ma carrière, et encore moins cette année", a-t-elle commenté. Que pouvons-nous attendre de Vidts lors de la deuxième journée, jeudi? "Je ne sais pas", a-t-elle ajouté. "Je fais juste de mon mieux dans chaque épreuve, mais de cette façon, c'est super amusant. La clé sera de rester concentrée demain/jeudi. L'objectif est toujours d'acquérir de l'expérience pour Paris 2024. Cela ne change pas grand-chose. Je ne pense pas du tout aux médailles. Après les 800 mètres, on verra ce qui en sortira." En principe, une médaille reste pratiquement hors de portée pour Vidts, car le lancer du javelot reste une épreuve dans laquelle elle a plus de difficultés. "Il y a encore beaucoup de place pour progresser, je pense. J'ai déjà amélioré mon record personnel cette année, et demain/jeudi j'espère faire aussi bien, voire mieux", a conclu l'athlète belge. Nafi Thiam a terminé la première journée de l'heptathlon olympique à Tokyo légèrement en deçà des attentes. Elle est en troisième position. La championne en titre avait espéré mieux, comme elle l'a déclaré à l'issue des épreuves de ce mercredi."Il y a de bonnes et de moins bonnes choses à retenir de cette journée", a déclaré Thiam. "Au saut en hauteur, je me sentais bien. Dommage d'avoir manqué 1m95 d'un cheveu. Le 200 mètres (24.90, ndlr) était clairement la moins bonne épreuve. C'est frustrant car j'ai travaillé dur sur ce point. Je n'ai pas été en mesure de le démontrer. Je n'ai pas encore pu revoir mon parcours, mais le sentiment n'était pas bon, du début à la fin." Thiam n'a pas hésité à admettre qu'elle avait espéré davantage lors de son premier jour. "Est-ce que je m'attendais à plus? Oui. Mais ce n'est que du sport", a-t-elle ajouté. "Je dois oublier cette journée et recommencer demain. Il est important de bien s'appliquer, surtout dans le saut en longueur. Il y a habituellement beaucoup de points à gagner." La championne olympique en titre a aussi souffert de la chaleur. "Il faisait incroyablement chaud, surtout le matin", a déclaré Thiam. "J'en ai vraiment souffert et je ne me sentais pas bien." Le fait qu'elle ne soit "que" troisième ne l'inquiète pas trop. "Je ne me soucie pas vraiment du classement car il reste encore trois épreuves. Les écarts ne sont pas si importants. Comme je l'ai dit, le saut en longueur sera décisif. Mais d'abord, il faut bien récupérer, car la nuit sera très courte", a-t-elle conclu.