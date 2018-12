"Nina réfléchit plus vite que la moyenne"

On parle d'eux comme des armes secrètes de la gymnastique belge et ça les fait doucement rigoler. Pourtant, difficile de nier l'impact de l'arrivée de Marjorie Heuls et Yves Kieffer, un couple à la vie comme à la salle, à la tête de la Fédération flamande - et dans ce cas-ci, par extension, à la Fédération belge puisque toutes les seniors sont affiliées au nord du pays - sur les performances du team Belgium au cours de la dernière décennie.

...