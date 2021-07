La gymnaste et le numéro 1 mondial de taekwondo des moins de 63 kg sont deux belles chances de médaille de la délégation noir-jaune-rouge. D'autres athlètes belges entameront aussi leur compétition ce dimanche.

Dimanche, deuxième journée des JO de Tokyo, marque l'entrée en scène de Nina Derwael à l'occasion des qualifications par équipes de la gymnastique artistique. En compagnie de ses équipières Maelysse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest, elle va tenter de placer la Belgique dans le Top 8 et ainsi obtenir le droit de venir disputer la finale le mardi 27. Ce faisant elle va aussi tenter de figurer en finale du concours général individuel (Top 24 avec maximum deux athlètes par pays) et surtout de la finale aux barres asymétriques (Top 8) épreuve dont elle est double championne du monde en titre et qui se déroulera le dimanche 1er août.

Novak Djokovic eyes a new career, as a gymnast. His coach: @ninaderwael, two times world champion uneven bars, from Belgium 🇧🇪 #Tokio2020 pic.twitter.com/xKnOnfB0yO — Jonas Creteur (@jonas_creteur) July 23, 2021

Jaouad Achab, N.1 mondial de taekwondo dans la catégorie des moins de 63 kg, mais qui doit concourir aux Jeux en moins de 68 kg, va vouloir faire mieux que sa 5e place de Rio en 2016.

En judo, Charline Van Snick, remise de ses soucis physiques de début de saison, va tenter de briller chez les moins de 52 kg après avoir remporté une médaille de bronze à Londres en 2012 dans la catégorie des moins de 48 kg.

Jouad Achab veut oublier l'échec de Rio © iStock

Les cyclistes féminines Lotte Kopecky, Julie Vande Velde et Valerie Demey vont disputer après les hommes leur course en ligne. Axel Cruysberghs va lui devenir le premier skateboarder belge à disputer ce nouveau sport olympique.

Parmi les épreuves qui entament ou poursuivent leurs phases préliminaires, on signalera le début des régates de voile en classe Laser Radial, avec Emma Plasschaert la N.1 mondiale, et de Wannes Van Laer en classe Laser pour qui il s'agit déjà de ses troisièmes Jeux. Fanny Lecluyse va plonger dans le grand bain olympique pour la troisième fois avec les séries du 100 m brasse.

Les Belgian Lions du basket 3x3 rencontreront leur 3e et 4e adversaire: la Russie et la Serbie. Laurence Roos et Domien Michiels effectueront leur Grand Prix en dressage, après Larissa Paulius samedi. A eux trois ils espèrent qualifier l'équipe belge pour la finale: le Grand Prix Special.

L'épreuve du simple dames de tennis devrait voir Elise Mertens et Alison Van Uytvanck jouer leur premier tour au lendemain de leur rencontre de double disputée ensemble. Enfin, s'ils ne parviennent pas samedi à entrer directement en demi-finales, le deux de couple poids légers d'aviron Tim Brys-Niels Van Zandweghe reviendra disputer un repêchage pour intégrer le Top 12 de la compétition.

