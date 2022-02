Le quaterbacks des Bengals n'a pas déçu lors de la finale du Super Bowl. Mais il devra encore attendre avant de le remporter. A 25 ans, il a encore le temps si l'on tient compte de la longévité exceptionnelle du jeune retraité Tom Brady.

Maintenant que Tom Brady, considéré comme le meilleur quarterback de tous les temps, a fait ses adieux officiels la semaine dernière, il est temps de se tourner vers l'avenir et en particulier vers Joe Burrow, le quarterback de 25 ans originaire de Cincinnati. Il n'égalera pas directement Brady puisque contrairement à son aîné, il n'est pas parvenu à gagner le Super Bowl dès sa deuxième saison en NFL. Il lui reste cependant encore quelques records à réaliser dans les prochaines années. Ainsi Burrow, peut toujours devenir le premier quarterback à remporter le championnat national universitaire, avec la Louisiana State University, à être élu meilleur joueur universitaire et à gagner le Super Bowl.Si Burrow est souvent comparé à Brady, c'est aussi en raison de sa vista phénoménale en tant que quarterback. Le hobby favori du jeune homme à côté des terrain est le jeu d'échecs. Il a commencé à y jouer dès le lycée, mais les a ensuite délaissé au début de sa carrière avant de retrouver la passion pendant le lockdown de la crise du coronavirus. Il peut d'ailleurs compter sur son coéquipier Chidobe Awuzie pour être son adversaire dans les vestiaires. Sur les terrains, Burrow place ses partenaires comme des pions vivants sur son échiquier mental. Comme Tom Brady, Joe Burrow est aussi un joueur au style très différent de l'autre quarterback référence de la NFL, le très athlétique et mobile Patrick Mahomes. Mais s'il n'a pas besoin de courir beaucoup pour lancer ses passes à bonne destination, Burrow sait aussi parfaitement ce qu'il ne peut pas faire. Il sait aussi choisir le bon moment avec un sang froid comme celui de Brady dans les situations compliquées. Malgré son jeune âge, Joe Burrow est déjà un vrai leader de son équipe. L'année dernière, quand il s'est déchiré le ligament croisé, il n'a gagné que deux matchs avec Cincinnati. Avant cette finale perdue, il avait mené les Bengals au stade ultime de la compétition, notamment en jouant un rôle important dans deux victoires avec une belle remontée. Joe Burrow n'a pas encore gagné le Super Bowl dimanche, mais quelque chose nous dit qu'il pourrait bien prendre la relève de son illustre aîné dans les prochaines années.