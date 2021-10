Le New York Times a notamment révélé avoir examiné plusieurs courriels de l'entraîneur dans lesquels il utilisait des insultes homophobes et misogynes pour dénigrer l'émergence de femmes arbitres ou le recrutement d'un joueur homosexuel - le seul joueur ouvertement homosexuel de la NFL, Carl Nassib, évoluant d'ailleurs aux Raiders.

Mis en cause depuis quelques jours pour avoir tenu des propos racistes, misogynes et homophobes, l'entraîneur principal de l'équipe de football américain des Raiders de Las Vegas Jon Gruden a démissionné lundi soir.

"J'ai démissionné de mon poste d'entraîneur principal des Las Vegas Raiders. J'adore les Raiders et je ne veux pas être source de distraction. (...) Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit", a écrit Gruden dans un message relayé sur le compte Twitter de l'équipe de NFL.

Rich Bisaccia, qui faisait partie de l'équipe de Gruden, a été nommé comme entraîneur principal intérimaire. La décision de Jon Gruden, 58 ans, vainqueur du Super Bowl à la tête des Buccaneers de Tampa Bay en 2003 et à la tête des Raiders depuis 2018, intervient après une période tumultueuse de 72 heures entamée vendredi lorsque le Wall Street Journal a révélé que l'entraîneur avait utilisé une comparaison raciste pour décrire dans un e-mail le chef du syndicat des joueurs, DeMaurice Smith.

La National Football League (NFL) avait condamné ses propos, les qualifiant de "consternants, odieux et totalement contraires aux valeurs de la NFL". Dans des commentaires adressés au média ESPN ce week-end, Gruden a déclaré qu'il avait "honte" de ses propos, assurant qu'il n'y avait "pas une once de racisme" en lui.

Mais lundi soir, le New York Times a révélé avoir examiné plusieurs autres courriels de l'entraîneur dans lesquels il utilisait des insultes homophobes et misogynes pour dénigrer l'émergence de femmes arbitres ou le recrutement d'un joueur homosexuel - le seul joueur ouvertement homosexuel de la NFL, Carl Nassib, évoluant d'ailleurs aux Raiders.

Dans d'autres courriels, il a tourné en dérision les joueurs qui mettaient le genou à terre pendant l'hymne national américain pour protester contre les violences policières à l'encontre des Noirs et a demandé qu'ils soient renvoyés. Dans les e-mails examinés par le quotidien, Jon Gruden a également utilisé des insultes anti-gay pour s'en prendre à Roger Goodell, commissaire de la NFL, et à ses efforts pour lutter contre les commotions dans le football américain.

DeMaurice Smith, le président du syndicat des joueurs visés par des propos racistes dans un message de Gruden, a indiqué lundi que ce dernier l'avait contacté après ces révélations. "Il ne s'agit pas simplement d'un e-mail, mais plutôt de la croyance répandue chez certains que les gens qui me ressemblent peuvent être moins bien traités que les autres", a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.

Les Raiders, qui ont quitté Oakland pour s'installer à Las Vegas en 2020, affichent un bilan de trois victoires pour deux défaites et peuvent viser les play-offs pour la première fois depuis 2016.

