Après l'EURO et le Tour de France, il est déjà temps de s'échauffer pour cet autre grand événement sportif de l'été, qui débutera le 23 juillet à Tokyo. Le Guide des Jeux Olympiques de Sport/Foot Magazine est en vente à partir de ce jeudi 8 juillet.

Longtemps, le doute a plané sur la tenue effective des Jeux Olympiques. Des JO déjà reportés l'an passé, pour finalement se dérouler en 2021. Malgré des chiffres Covid de nouveau à la hausse à Tokyo, le point de non-retour a été atteint et sauf nouvelle vague gigantesque de contaminations, la cérémonie d'ouverture aura bien lieu le 23 juillet. En prélude, Sport/Foot Magazine vous propose un numéro hors-série consacré aux Jeux, et ce pour la quatrième fois d'affilée.

Au coeur de ce guide, vous trouverez le calendrier olympique complet, accompagné de focus sur les grandes stars étrangères, d'une analyse approfondie des chances de médailles belges et de l'horaire précis où les athlètes noir-jaune-rouge entreront en action. Une dernière précision loin d'être inutile vu le décalage horaire de sept heures avec le Japon.

En plus de ce vaste dossier, nous vous expliquons en détail pourquoi les Jeux auront lieu, bien que la pandémie soit toujours présente. Avec un passage dans les coulisses du CIO et du gouvernement japonais. Qu'a-t-il bien pu s'y passer ces derniers mois?

Concernant les chances de médailles belges, elles sont passées au crible via plusieurs interviews et reportages. Robert Van de Walle nous parle ainsi de l'évolution du judoka Matthias Casse, tandis que le professeur d'économie sportive et fan de cyclisme Wim Lagae porte un regard sur les compétitions olympiques de vélo, où Wout van Aert et Remco Evenepoel défendront fièrement l'honneur de la Belgique.

Calendrier, analyses, portraits, interviews: découvrez le Guide des Jeux Olympiques de Sport/Foot Magazine.

Nous nous sommes également glissés dans la tête de Nina Derwael, afin de comprendre ce qui l'animait, et nous nous sommes intéressés au prix très élevé que paient parfois les jeunes gymnastes pour assouvir leurs ambitions. Nous analysons aussi comment cette autre icône du sport féminin belge, Nafi Thiam, est devenue une véritable marque commerciale, en plus d'une brillante athlète de haut niveau. Nous avons aussi retracé le chemin que nos hockeyeurs, les Red Lions, ont parcouru pas à pas pendant quinze ans, et qui doit les mener à la médaille d'or à Tokyo.

Rayon interviews, vous pourrez encore découvrir celle de l'icône du basket féminin belge, Ann Wauters qui, à l'âge où la plupart des joueuses ont déjà pris leur retraite, peut enfin caresser son rêve olympique avec les Belgian Cats. Autre entretien passionnant: celui que nous a accordé le marathonien Bashir Abdi, qui pourrait peut-être également nous apporter une médaille. Le coach de volley Vital Heynen, lui, tentera de hisser la... Pologne sur le podium.

Nous avons également réuni deux autres (ex)-coaches, Jean-Marie Dedecker et Jacques Borlée, pour une interview croisée exclusive. Ils nous racontent leurs souvenirs olympiques et donnent leur avis sur les succès et les manquements du sport belge. Les athlètes paralympiques belges, qui entreront en scène fin août, ne sont évidemment pas oubliés. Ils expliquent comment leur passion leur a permis de retrouver un objectif dans la vie.

Les superstars annoncées des Jeux sont également présentes avec notamment: Simone Biles, la reine de la gymnastique féminine ; Caeleb Dressel, le successeur de Michael Phelps ; Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien de tous les temps ; et la joueuse de tennis Naomi Osaka, qui voudra s'illustrer devant son propre public malgré les problèmes d'ordre mental qu'elle a connus ces derniers mois. Des rumeurs prétendent même que c'est elle qui pourrait allumer la flamme olympique le 23 juillet... D'ici là, allumez la flamme sportive qui brille en vous en parcourant en long et en large ce guide unique.

