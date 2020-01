NBA: une nouvelle nuit marquée par les hommages à Kobe Bryant

L'émotion est toujours omniprésente sur les parquets de NBA quelques heures après l'annonce du décès à 41 ans de Kobe Bryant, légende des Los Angeles Lakers et du championnat nord-américain de basket en général. Le match entre les Lakers et les Clippers a été annulé alors que la rencontre entre Philadelphie, la ville natale du 'Black Mamba', et Golden State, a débuté par un vibrant hommage au quintuple champion NBA.

© iStock