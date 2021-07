Les Suns se rapprochent d'un titre NBA qui serait historique.

Phoenix mène 2 victoires à 0 sur Milwaukee après son succès 118-108, jeudi, dans la deuxième manche de la finale du championnat nord-américain de basket (NBA).

Les Bucks ont changé leurs plans défensivement par rapport au premier match. Cela leur permettait de prendre le meilleur départ (26-29).

Intraitables aux trois points, les Suns trouvaient leur rythme, alors que les Bucks faisaient preuve de maladresse dans la raquette. Phoenix se portait ainsi aux commandes dans le deuxième quart (56-45) et n'allait plus lâcher la partie. Les Suns ont pu compter sur Chris Paul (23 points, 8 passes), Devin Booker (31 points, dont 7/12 à 3 points) et Devin Booker (31 points, 7/12 de loin alors que Giannis Antetokounmpo (42 points et 12 rebonds) était trop seul pour Milwaukee, Jrue Holiday terminant avec 17 points et Khris Middleton avec 11. La finale va à présent se déplacer à Milwaukee pour les deux prochaines manches.

Phoenix mène 2 victoires à 0 sur Milwaukee après son succès 118-108, jeudi, dans la deuxième manche de la finale du championnat nord-américain de basket (NBA). Les Bucks ont changé leurs plans défensivement par rapport au premier match. Cela leur permettait de prendre le meilleur départ (26-29). Intraitables aux trois points, les Suns trouvaient leur rythme, alors que les Bucks faisaient preuve de maladresse dans la raquette. Phoenix se portait ainsi aux commandes dans le deuxième quart (56-45) et n'allait plus lâcher la partie. Les Suns ont pu compter sur Chris Paul (23 points, 8 passes), Devin Booker (31 points, dont 7/12 à 3 points) et Devin Booker (31 points, 7/12 de loin alors que Giannis Antetokounmpo (42 points et 12 rebonds) était trop seul pour Milwaukee, Jrue Holiday terminant avec 17 points et Khris Middleton avec 11. La finale va à présent se déplacer à Milwaukee pour les deux prochaines manches.