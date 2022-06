Il s''inscrit dans la lignée prestigieuse des joueurs sélectionnés au premier rang par la franchise de Floride, comme Shaquille O'Neal, Chris Webber et Dwight Howard.

Orlando Magic a créé la surprise jeudi en retenant en première position de la draft NBA Paolo Banchero, un intérieur de 19 ans (2m08) naturalisé italien et qui a annoncé son choix de jouer avec la sélection transalpine.

Depuis des semaines, le milieu annonçait l'intérieur Jabari Smith à Orlando, mais c'est finalement l'ancien numéro 5 de l'équipe universitaire de Duke qui a été appelé le premier. Mobile, puissant, Paolo Banchero a souvent été présenté comme l'un des joueurs les plus accomplis de cette draft.

Il a devancé Chet Holmgren, considéré comme le plus gros potentiel de cette cuvée 2022, choisi par Oklahoma City, et Jabari Smith, qui avait la mine renfrognée lorsqu'il a appris qu'il rejoindrait Houston, en troisième position.

Paolo Banchero s'inscrit dans la lignée prestigieuse des joueurs sélectionnés au premier rang par la franchise de Floride, comme Shaquille O'Neal, Chris Webber et Dwight Howard.

Arrière petit-fils d'un ressortissant italien, Paolo Banchero, né aux Etats-Unis, a obtenu la nationalité en 2020 et indiqué qu'il souhaitait porter les couleurs de l'équipe nationale italienne. Jeune équipe en refondation comme Orlando, Oklahoma City a jeté son dévolu sur Chet Holmgren, tige (88 kg pour 2m13) à l'agilité saisissante pour un joueur de sa taille. Il a été rejoint quelques minutes plus tard sous la bannière OKC par l'ailier français Ousmane Dieng (2m06), qui sort d'une saison dans la ligue australienne NBL et est l'un des rares joueurs de cette draft à avoir une expérience professionnelle.

Côté belge, l'ailier bruxellois Toumani Camara, 22 ans, s'était inscrit dans un premier temps à cette draft il y a quelques semaines avant de retirer son inscription pour continuer à jouer à l'Université de Dayton une saison de plus.

