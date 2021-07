Le suspense est total dans cette finale de la NBA qui est désormais totalement relancée

Milwaukee est venu à bout de Phoenix une seconde fois d'affilée mercredi (109-103) à l'issue un match âpre qui a mis un temps infini à se décider, pour revenir à égalité (2 victoires partout) en finale du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA).

Des ballons qui tournent sur le cercle, qui glissent entre les doigts, des retournements de situation comme s'il en pleuvait, ce quatrième match de la finale s'est joué à des détails. Phoenix semblait avoir attrapé la rencontre par le bon bout en début de quatrième quart-temps, prenant neuf points d'avance (85-76) sur un tir à trois points de Cameron Johnson.

Mais la cinquième faute de l'arrière Devin Booker, contraint de retourner sur le banc alors qu'il était intouchable jusque-là (38 pts à ce moment-là et 42 au final), a relancé Milwaukee. Au panache, avec une distribution offensive remarquable, les Bucks sont revenus à hauteur à trois minutes de la fin du temps réglementaire, avant de porter l'estocade durant les dernières secondes.

de la détermination de Milwaukee, le contre monumental de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton qui s'apprêtait à claquer une passe lobée dans le cercle, à un peu plus d'une minute du coup de sifflet final. Le "Greek Freak" a été moins impressionnant que lors des deux précédents matches (42 et 41 points) même s'il a tout de même rayonné (26 pts, 14 rebonds et 8 passes décisives).

C'est son fidèle lieutenant Khris Middleton qui a fait la différence pour la première fois dans cette finale et passé 40 points à la défense des Suns qui l'a pourtant collé tout le match. Les deux équipes retournent à Phoenix samedi pour la cinquième manche de cette finale en best-of-7 complètement relancée alors qu'elle semblait un temps promise aux Suns.

Milwaukee est venu à bout de Phoenix une seconde fois d'affilée mercredi (109-103) à l'issue un match âpre qui a mis un temps infini à se décider, pour revenir à égalité (2 victoires partout) en finale du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA). Des ballons qui tournent sur le cercle, qui glissent entre les doigts, des retournements de situation comme s'il en pleuvait, ce quatrième match de la finale s'est joué à des détails. Phoenix semblait avoir attrapé la rencontre par le bon bout en début de quatrième quart-temps, prenant neuf points d'avance (85-76) sur un tir à trois points de Cameron Johnson. Mais la cinquième faute de l'arrière Devin Booker, contraint de retourner sur le banc alors qu'il était intouchable jusque-là (38 pts à ce moment-là et 42 au final), a relancé Milwaukee. Au panache, avec une distribution offensive remarquable, les Bucks sont revenus à hauteur à trois minutes de la fin du temps réglementaire, avant de porter l'estocade durant les dernières secondes. de la détermination de Milwaukee, le contre monumental de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton qui s'apprêtait à claquer une passe lobée dans le cercle, à un peu plus d'une minute du coup de sifflet final. Le "Greek Freak" a été moins impressionnant que lors des deux précédents matches (42 et 41 points) même s'il a tout de même rayonné (26 pts, 14 rebonds et 8 passes décisives). C'est son fidèle lieutenant Khris Middleton qui a fait la différence pour la première fois dans cette finale et passé 40 points à la défense des Suns qui l'a pourtant collé tout le match. Les deux équipes retournent à Phoenix samedi pour la cinquième manche de cette finale en best-of-7 complètement relancée alors qu'elle semblait un temps promise aux Suns.