Stephen Curry et Kawhi Leonard sont les deux seuls représentants du basket US dans ce cinq.

Trois Européens figurent dans le meilleur cinq de la saison, dévoilé mercredi par la NBA, la ligue nord-américaine de basket professionnel.

Le Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets), déjà élu MVP de la saison, le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) et le Slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks) côtoyent Stephen Curry (Golden State Warriors) et Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) dans le cinq majeur de la saison.

Dans la deuxième équipe de la saison, on trouve LeBron James (Los Angeles Lakers), Julius Randle (New York Knicks), Chris Paul (Phoenix Suns), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) et le Camerounais Joel Embiid (Philadelphie 76ers).

Le troisième cinq de la saison se compose du Français Rudy Gobert (Utah Jazz), de Jimmy Butler (Miami Heat), de Paul George (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizzards) et Kyrie Irving (Brooklyn Nets).

Les équipes de la saison ont été formées sur base des votes d'un panel de cent journalistes spécialisés.

Trois Européens figurent dans le meilleur cinq de la saison, dévoilé mercredi par la NBA, la ligue nord-américaine de basket professionnel. Le Serbe Nikola Jokic (Denver Nuggets), déjà élu MVP de la saison, le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) et le Slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks) côtoyent Stephen Curry (Golden State Warriors) et Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) dans le cinq majeur de la saison. Dans la deuxième équipe de la saison, on trouve LeBron James (Los Angeles Lakers), Julius Randle (New York Knicks), Chris Paul (Phoenix Suns), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) et le Camerounais Joel Embiid (Philadelphie 76ers). Le troisième cinq de la saison se compose du Français Rudy Gobert (Utah Jazz), de Jimmy Butler (Miami Heat), de Paul George (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizzards) et Kyrie Irving (Brooklyn Nets). Les équipes de la saison ont été formées sur base des votes d'un panel de cent journalistes spécialisés.