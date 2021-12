En deux secondes, les deux franchises sont passés des rires aux larmes pour les Thunders et l'inverse pour les Pelicans. Le tout grâce à deux paniers à trois points aussi fous qu'improbables.

Duel de bas de classement dans la conférence ouest de NBA. Okhahoma Thunder, lanterne rouge reçoit la franchise classée devant elle, les New Orleans Pelicans. A priori, ce n'est pas la rencontre la plus alléchante sur papier, mais les deux équipes nous ont offert une fin de match aussi improbable qu'épique.

Le marquoir affiche 107 à 110 pour les Pelicans. Sur une remise en touche à 3 secondes de la fin Shai Gilgeous-Alexander reçoit le ballon et tente un panier quasiment impossible un peu avant sa moitié de terrain. Le ballon rentre et les deux équipes sont de nouveau à égalité pour le plus grand bonheur du public local.

Mais de prolongations, il ne sera finalement pas question. Sur la remise en jeu, Devonte' Graham balance le ballon orange de sa surface pour une dernière tentative désespérée qui s'est avérée gagnante et a douché l'espoir à peine retrouver par les supporters d'Oklahoma.

Les Pélicans font connaître un fameux ascenseur émotionnel à leurs hôtes du jour. La fin de match de l'année 2021 sans aucun doute et encore une histoire de 3 points dans un championnat de NBA qui a vu deux jours plus tôt, Stephen Curry battre le record de paniers à trois points dans une seule rencontre contre les New York Knicks.

