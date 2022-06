Marcus Smart et Jayson Tatum ont porté les Celtics vers leur deuxième victoire dans ces finales contre Golden State Warriors.

Boston a repris les commandes de la finale NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après sa victoire 116-100 dans la troisième manche contre Golden State mercredi.

Dès le premier acte, les Celtics ont pris le match en main, dominant les Warriors dans tous les compartiments du jeu. Porté par Stephen Curry et Klay Thompson, Golden State a relevé brièvement la tête mais a compté 12 points de retard au repos (68-56). Après la pause, les Californiens ont resserré leur défense et Stephen Curry, auteur de 31 points, a permis à Golden State de prendre les commandes.

Boston s'est alors reposé sur Marcus Smart (24 points) et Jayson Tatum (26 points) pour se redonner de l'air puis repousser Golden State dans le dernier quart-temps pour une victoire 116-100.

Avec ce succès, les Celtics mènent désormais 2-1 dans la série et ne sont plus qu'à deux victoires du 18e titre de leur histoire, ce qui ferait de Boston la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA devant les Los Angeles Lakers (17). La quatrième manche est prévue vendredi, toujours à Boston.

