La nouvelle saison de NBA commence mardi prochain. Avec, pour la première fois depuis cinq ans, plus de questions que de réponses. Beaucoup de mouvements ont eu lieu durant l'entre-saison. Présentation en trois thèmes.

Les Warriors ont explosé

C'est le moment que l'on retiendra des Finals NBA de la saison dernière : Kevin Durant, la vedette des Golden State Warriors, s'est déchiré le tendon d'Achille durant le Game Five contre Toronto. Cette blessure a engendré une énorme polémique : Durant était-il revenu trop tôt après une déchirure au mollet survenue plus tôt dan les play-offs ? Sous la pression des Warriors ? Suite à certaines insinuations sur les réseaux sociaux, prétendant qu'il était " trop soft " ? Les médecins l'avaient-ils mal conseillé ? Lorsque Durant a dû abandonner ses équipiers, et que Klay Thompson a aussi dû renoncer un match plus tard à cause d'une déchirure aux ligaments croisés, les Warriors ont vu le titre leur filer entre les doigts. Et les Toronto Raptors se sont adjugé la couronne à la surprise générale.

...