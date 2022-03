Le meneur qui n'est pas vacciné n'a pas le droit de se rendre dans les vestiaires de son équipe en vertu de ce protocole. Il n'a pas respecté cette interdiction après le match contre le voisin des Knicks de New York.

La NBA, la ligue nord-américaine de basketball, a infligé lundi une amende de 50.000 dollars aux Brooklyn Nets pour violation du protocole sanitaire de la ville de New York avec leur joueur Kyrie Irving, non-vacciné contre le coronavirus.

Selon le protocole sanitaire de la ville, Irving peut assister aux rencontres à domicile dans la salle mais ne peut ni jouer, ni prendre place sur le banc, ni se rendre dans les vestiaires car il n'est pas vacciné contre le coronavirus.

Dimanche dernier, le meneur a donc pris place au premier rang du Barclays Center pour assister à la victoire de son équipe dans le derby contre les New York Knicks.

Irving a ensuite rejoint ses équipiers dans le vestiaire et les Nets ont donc écopé d'une amende de 50.000 dollars. Irving, 29 ans, avait décidé de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus en soutien aux personnes qui avaient perdu leur travail car ils n'étaient pas vaccinés. Éligible seulement pour les matches joués en dehors de New York, le champion NBA 2016 avec Cleveland avait d'abord été écarté par les Nets avant de réintégrer le groupe en décembre.

