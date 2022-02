Le triple champion du monde américain, grand favori à la médaille, met directement la pression sur ses adversaires avant le programme libre.

Nathan Chen occupait la tête de l'épreuve de patinage artistiquedûes Jeux Olympiques d'hiver, mardi à Pékin, à l'issue du programme court qu'il a dominé affichant une note de 113.97, soit la meilleure jamais réalisée au monde. L'Américain, triple champion du monde, et grand favori pour une médaille d'or jeudi qui verra se disputer le programme libre, devance les Japonais Yuma Kagiyama (108.12), 2e et Shoma Uno (105.90), 3e, qui fut vice-champion olympique il y a quatre ans. Le double champion olympique sortant, le Japonais Yuzuru Hanyu a dû se contenter de la 8e place avec une note de 95.15. Revenant de blessure, Hanyu, 27 ans, voit aussi son record du monde (111.82) effacé mardi par Nathan Chen et voit ses espoirs de devenir le premier patineur à remporter trois médailles d'or de suite s'aménuiser. Seul le Suédois Gillis Grafstrom a réussi cet exploit en 1928. Un autre Américain, Vincent Zou, outsider pour un podium, avait du renoncer en raison d'un test positif au coronavirus. Il avait remporté l'argent avec les Etats-Unis dimanche dans le concours par équipes.