Federica Pellegrini (33 ans), l'icône italienne de la natation, doit bientôt faire ses adieux. Vraiment?

Federica Pellegrini est une des légendes de la natation. Elle détient toujours le record du monde en 200 mètres nage libre, record amélioré pendant le Mondial 2009 de Rome, quand les combinaisons en polyuréthane étaient encore autorisées. Elle a également été championne olympique en 2008 et conquis quatre titres mondiaux (2009, 2011, 2017, 2019) dans cette discipline. L'Italienne est montée sept fois d'affilée sur le podium des championnats du monde et a disputé cinq finales olympiques. Elle a conquis la médaille d'argent aux Jeux d'Athènes, à seize ans, et a terminé septième de l'édition de Tokyo, à 32 ans. Pellegrini a fait ses adieux au public italien en septembre, durant les premiers tours de l'International Swimming League, à Naples. Elle s'est qualifiée avec son équipe pour les play-offs, qui se déroulent ce mois-ci à Eindhoven. La nageuse entre en action ce week-end, puis nagera une deuxième série les 18 et 19 novembre et une troisième les 27 et 28 novembre. Les quatre meilleures équipes sont qualifiées pour le Grand Final des 7 et 8 janvier. Elle doit donc repousser sa retraite de six semaines. Pellegrini siège notamment à la commission des athlètes du CIO. Elle s'est récemment fiancée à Matteo Giunta, le coach de l'équipe italienne de natation et ne participera donc pas à l'EURO 2022 de Rome, devant son public. Encore qu'avec elle, on ne sait jamais...