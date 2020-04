Nafissatou Thiam, championne olympique de l'heptathlon, a été élue athlète européenne du mois de mars mardi par la fédération européenne d'athlétisme (EA/European Athletics).

La native de Namur, 25 ans, a récolté 3.947 votes sur les réseaux sociaux, indique European Athletics et reçoit ce prix honorifique pour la troisième fois après avoir déjà été récompensée en mai 2017 et juin 2019.

Le 1er mars, Nafissatou Thiam a battu le record de Belgique indoor à la longueur grâce à un saut mesuré à 6m79 lors des championnats de France, à Liévin.

La Polonaise Justyna Swiety-Ersetic, spécialiste du 400 mètres, la discobole croate Sandra Perkovic, la coureuse de fond britannique Lily Partridge ainsi que la marathonienne israélienne Lonah Chemtai Salpeter figuraient parmi les nominées.

Chez les messieurs, Bashir Abdi était nominé, mais c'est le perchiste français Renaud Lavillenie qui a été honoré avec 3.569 votes.

Le Gantois de 31 ans avait signé le temps de 2h04:49 le 1er mars également, lors du marathon de Tokyo, réalisant le 2e meilleur chrono européen de l'histoire sur les mythiques 42,195 km. Seul le Turc Kaan Kigen Ozbilen a couru plus vite en 2h04:16, le 1er décembre 2019 à Valence.

Renaud Lavillenie est primé pour avoir franchi 5m80, aussi lors des championnats de France indoor à Liévin. C'est sa 11e récompense d'athlète du mois de l'année.

Côté belge, ce prix, créé en 2007, a déjà récompensé Atelaw Bekele (décembre 2011), Pieter-Jan Hannes (décembre 2013), Soufiane Bouchikhi (novembre 2017) et Koen Naert (août 2018), Kim Gevaert (juin 2007), Louise Carton (décembre 2015) et, donc Nafi Thiam à trois reprises désormais.

