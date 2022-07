Nafissatou Thiam a décroché un deuxième titre mondial de l'heptathlon lundi à Eugene aux Etats-Unis. La championne olympique s'est imposée avec un total de 6947 points devant la Néerlandaise Anouk Vetter (6867 points), vice-championne olympique. L'Américaine Anna Hall (6755 points) monte sur la 3e marche du podium.

Après sa 4e place aux Jeux de Tokyon l'année passée, Noor Vidts s'est classée 5e avec 6559 points.

Nafi Thiam a offert à la Belgjque une 10e médaille aux Mondiaux, et la seconde dans l'Oregon après la médaille de bronze de Bashir Abdi dans le marathon dimanche.

Nafi Thiam abordait le 800 m en étant 2e au classement avec 6026 points, à 19 unités de la 1e place d''Anouk Vetter. La championne olympique, en tête depuis l'issue de la hauteur dimanche, la seconde épreuve de l'heptathlon des Mondiaux d'athlétisme, a vu la Néerlandaise lui passer devant après le javelot lundi matin à Eugene.

Nafi Thiam devait donc devancer Vetter d'au moins 1.4 secondes sur le 800 mètres pour ajouter une seconde couronne mondiale, après celle acquise à Londres en 2017.

Thiam s'est classée 5e du 800 m en 2:13.00, record personnel, tandis que Vetter terminait 11e en 2:20.09, laissant les lauriers à la Belge.

Anna Hall a remporté le 800 m en 2:06.67 devant la Polonaise Adrianna Sulek (2:07.18) et Noor Vidts (2:08.50, record personnel).

C'est la première fois que Nafi Thiam décroche l'or en se retrouvant en position de chasseuse avant le 800 m.

Lors de ses sacres olympiques (2016, 2021) et mondiaux (2017), elle avait toujours entamé la dernière épreuve avec le meilleur total. Aux Mondiaux de Doha en 2019, elle accusait un retard sur 137 points sur la Britannique Katarina Johnson-Thompson, future lauréate.

Samedi, Thiam avait bouclé la 1e journée en tête avec 4071 points, 61 d'avance sur Vetter. Après les quatre premières épreuves samedi, Noor Vidts pointait au 5e rang avec 3921 points.

