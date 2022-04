Une heure après sa troisième place au 1.500 mètres, Stijn Desmet a ajouté une deuxième médaille mondiale à son palmarès en terminant 3e du 500 mètres aux Mondiaux de shorttrack, samedi à Montréal, au Canada.

En finale A, il a terminé 3e sur la glace de la Maurica-Richard Arena dans un temps de 40:710, derrière le Hongrois Shaoang Liu (40.573), déjà vainqueur du 1.500 mètres, et le Français Quentin Fercoq (40.674).

Sur le 1.500 mètres, il a terminé troisième de la finale A en 2:15.716, derrière le Hongrois Liu (2:15.096) et le Canadien Pascal Dion (2:15.644).

Le Malinois, qui fêtera ses 24 ans dimanche, est encore engagé sur le 1000 mètres, où il figure en quarts de finale.

Le relais belge du 5000 mètres, avec Stijn Desmet, Ward Pétré, Enzo Proost et Warre Van Damme, n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale A. Le quatuor a terminé 3e et dernier de sa demi-finale en 7:04.197, derrière la Corée du Sud (7:03.722) et la Hongrie (7:04.133), qualifiées pour la finale A. Les Belges défieront la France en finale B.

De son côté, Hanne Desmet, médaillée de bronze des JO sur le 1.500 mètres, a été éliminée en demi-finales du 1.000 mètres après avoir écopé d'une pénalité pour un dépassement illicite.

En finale A, il a terminé 3e sur la glace de la Maurica-Richard Arena dans un temps de 40:710, derrière le Hongrois Shaoang Liu (40.573), déjà vainqueur du 1.500 mètres, et le Français Quentin Fercoq (40.674). Sur le 1.500 mètres, il a terminé troisième de la finale A en 2:15.716, derrière le Hongrois Liu (2:15.096) et le Canadien Pascal Dion (2:15.644). Le Malinois, qui fêtera ses 24 ans dimanche, est encore engagé sur le 1000 mètres, où il figure en quarts de finale. Le relais belge du 5000 mètres, avec Stijn Desmet, Ward Pétré, Enzo Proost et Warre Van Damme, n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale A. Le quatuor a terminé 3e et dernier de sa demi-finale en 7:04.197, derrière la Corée du Sud (7:03.722) et la Hongrie (7:04.133), qualifiées pour la finale A. Les Belges défieront la France en finale B. De son côté, Hanne Desmet, médaillée de bronze des JO sur le 1.500 mètres, a été éliminée en demi-finales du 1.000 mètres après avoir écopé d'une pénalité pour un dépassement illicite.