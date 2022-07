Avec uniquement trois Belges actifs sur le tartan du Hayward Field des Mondiaux d'athlétisme, la journée de samedi a été relativement calme pour la délégation tricolore à Eugene. Peut-être le calme avant la tempête dominicale.

Seul et unique athlète belge de la session matinale, Julien Watrin a passé, avec assurance, le cap des séries du 400 mètres haies. Le pensionnaire de l'AC Dampicourt a terminé à la deuxième place de sa série en 49.83 derrière le Norvégien Karsten Warholm, détenteur du record du monde. Dimanche, il sera placé dans la première des trois demi-finales, notamment aux côtés de l'Américain Rai Benjamin, vice-champion olympique et vice-champion du monde. En soirée, dans un stade chauffé à blanc par la finale du 100 mètres messieurs qui se profilait à l'horizon, et où les Etats-Unis ont trusté l'entièreté du podium, Ismael Debjani et Ruben Verheyden ont pris part aux séries du 1.500 mètres.

Enorme déception

Si les deux Belges ne sont pas parvenus à se hisser en demies, le ressenti de chacun était bien différent en zone mixte. Debjani avait annoncé qu'une élimination serait une énorme déception et c'est précisément ce qu'a exprimé l'athlète du CABW en zone mixte, estimant ne pas avoir eu les jambes pour suivre le rythme, et ce dès le tiers de la course. De son côté, Verheyden a échoué à un fifrelin d'un strapontin pour le tour suivant, et ce malgré une belle dernière ligne droite. Il aura manqué un tout petit centième au champion d'Europe espoirs (U23) l'an dernier. Le Belge de 21 ans a déjà donné rendez-vous à l'Euro de Munich (15-21 août), où il vise tout simplement la finale.

