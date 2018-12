"Mon bonheur ne dépend plus d'une médaille"

Emma Plasschaert: " Le plus beau moment de ma carrière, c'est celui où, alors que je venais d'être sacrée championne du monde à Aarhus au terme d'une semaine difficile, mon copain Matt ( Wearn, un navigateur australien, ndlr) m'a ramenée sur la terre ferme et m'a serrée dans ses bras. J'avais déjà vécu un très bon moment sur l'eau avec mon coach et la cérémonie protocolaire fut formidable également mais je n'oublierai jamais cette union des coeurs belgo-australienne, comme l'a écrit un journal.

...