L'ancienne superstar du basket NBA Michael Jordan et le sextuple champion du monde de F1 Lewis Hamilton se sont joints dimanche aux sportifs qui, à travers le monde, ont déploré la mort d'un homme noir lors de son interpellation aux Etats-Unis qui a entraîné des dizaines de manifestations dégénérant parfois en émeutes.

Le Britannique Lewis Hamilton a, lui, dénoncé le silence des "plus grandes stars" de la F1 "dominée par les blancs".

"Je sais qui vous êtes et je vous vois", a ajouté le roi actuel des circuits sur Instagram.

Derek Chauvin, le policier blanc qui a maintenu pendant de longues minutes son genou sur le cou de Floyd, qui se plaignait de ne plus pouvoir respirer, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. Mais les manifestations ont continué de se multiplier et, parfois, de se terminer en émeutes au point que des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs villes.

"Nous en avons assez", a poursuivi Michael Jordan, se disant "aux côtés de ceux qui dénoncent le racisme enraciné et la violence envers les personnes de couleur dans notre pays".

"Nous devons poursuivre les expressions pacifiques contre l'injustice et demander la reconnaissance des responsabilités", a affirmé celui qui refusait de prendre position sur des questions sociales et politiques pendant sa carrière de joueur.

Il rejoint ainsi la cohorte de voix émanant de la NBA (basket), de la NFL (football américain) et d'autres sports aux Etats-Unis, mais aussi à travers le monde, exigeant des changements sur la façon dont sont traités les Noirs dans ce pays en particulier par les policiers.

Le joueur des Boston Celtics Jaylen Brown a conduit quinze heures pour prendre part à une manifestation pacifique à Atlanta (Géorgie).

Selon Roger Goodell, dirigeant au sein de la NFL, les rassemblements violents "reflètent la souffrance, la colère et la frustration que tant d'entre nous ressentons".

Tennis, foot

La joueuse de tennis Serena Williams a posté une vidéo sur Instagram d'une jeune fille submergée par l'émotion s'adressant à une réunion publique: "Nous sommes des Noirs et nous ne devrions pas avoir à nous sentir comme ça".

Sa compatriote et phénomène du tennis Coco Gauff a réagi dans une vidéo sur le réseau social TikTok: "Suis-je la prochaine?".

A l'étranger, notamment, trois joueurs noirs de Bundesliga ont rendu hommage ce week-end sur les terrains allemands à Floyd.

Le geste le plus spectaculaire a été celui de l'attaquant de Mönchengladbach Marcus Thuram, fils du champion du monde français 1998 Lilian Thuram, qui a mis un genou à terre dimanche pour célébrer un but.

Juste après le match, son club a publié sur Twitter une photo de son joueur, le genou à terre et le regard tourné vers le sol, avec la légende en anglais: "No explanation needed" ("Pas besoin d'explication").

Ce geste a été popularisé par le joueur de NFL Colin Kaepernick, devenu un porte-voix des protestations aux Etats-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur.

Peu après, le jeune attaquant anglais de Dortmund Jadon Sancho (20 ans) a affiché un T-shirt portant l'inscription "Justice for George Floyd", également après avoir marqué un but.

L'arbitre l'a sanctionné d'un carton jaune pour avoir retiré son maillot, conformément au règlement.

Samedi, c'est l'Américain Weston McKennie du club de Schalke 04, qui avait arboré un brassard "Justice pour George".

"Pouvoir utiliser cette tribune pour attirer l'attention sur un problème qui dure depuis trop longtemps, ça fait du bien!!!", a tweeté McKennie, 21 ans, à l'issue de la rencontre. "Nous devons défendre ce en quoi nous croyons et je crois qu'il est temps que nous soyons entendus! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism".

La star de la NBA LeBron James avait réagi dès mercredi, tout comme l'entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr qui avait tweeté: "C'est un meurtre. Ecoeurant". "Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas avec nous????"

La révolte était teintée de douleur pour l'ancien joueur des Warriors et des San Antonio Spurs Stephen Jackson, qui connaissait la victime.

"Floyd était mon frère. On s'appelait 'les jumeaux'. Mon frère était au Minnesota parce qu'il changeait de vie, il conduisait des camions (...) et vous l'avez tué. Je suis en route pour le Minnesota. Justice sera faite", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

