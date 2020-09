La Néerlandaise Sifan Hassan a battu le record de l'heure féminin vendredi lors du 44e Memorial Van Damme, disputé dans un stade Roi Baudouin vide, en raison de la pandémie de coronavirus.

La championne du monde du 1.500 et du 10.000 m a couvert une distance de 18,930 km et efface le précédent record de 18,517 km établi à Ostrava le 12 juin 2008 par l'Ethiopienne Dire Tune.

Plus tard dans la soirée, Bashir Adbi et le Britannique Mo Farah s'attaqueront au record de l'heure masculin (21km285m), que l'Ethiopien Haile Gebreselassie détient depuis 2007.

